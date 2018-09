Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marega volta aos trabalhos do FC Porto na preparação para a Taça da Liga

Grupo volta a trabalhar na quinta-feira às 16H00, à porta fechada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

16:43

O regresso do internacional maliano Moussa Marega destacou-se esta quarta-feira nos trabalhos do FC Porto, que prepara a receção de sexta-feira ao Desportivo de Chaves, na estreia na Taça da Liga de futebol.



Depois de terça-feira terem sido reintegrados Sérgio Oliveira (Portugal) e Aboubakar (Camarões), esta quarta-feira foi a vez de Marega, sendo que Sérgio Conceição continua sem contar com Bruno Costa e Diogo Leite (Portugal Sub-21), Felipe e Éder Militão (Brasil) e Chidozie (Nigéria).



O panorama clínico mantém-se, com o guarda-redes Diogo Costa em trabalho de ginásio e treino condicionado e o defesa congolês Mbemba em tratamento e trabalho de ginásio.



Mais preocupante é a situação dos avançados, com André Pereira e Soares em tratamento e trabalho de ginásio, e Aboubakar a fazer o mesmo, além de treino condicionado.



Face a estas ausências, Sérgio Conceição socorreu-se de Diego Landis, Pedro Justiniano e Rui Costa, jogadores da equipa B.



O grupo volta a trabalhar na quinta-feira às 16H00, à porta fechada, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.