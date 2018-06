Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maria Esther Bueno, rainha do desporto brasileiro, morre aos 78 anos

Ex-tenista perdeu luta contra o cancro.

Maria Esther Bueno, uma das mais importantes desportistas da história do Brasil, morreu esta sexta-feira à noite vítima de cancro no lábio, diagnosticado em 2017. A antiga tenista, de 78 anos, encontrava-se internada em estado grave no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.



A morte foi confirmada pelo sobrinho de Esther Bueno, que revelou que o velório se realiza este sábado, no Salão Oval do Palácio do Governo de São Paulo, no Brasil.



A desportista brasileira, que foi número um da classificação mundial do ténis feminino, estava internada há cerca de dois meses.



Depois de ter recuperado da radioterapia, em 2017, Maria Esther Bueno voltou a sentir dores e vários exames detetaram um novo cancro a espalhar-se pelo corpo. A ex-tenista optou por descartar a quimioterapia e passou a ser tratada com imunoterapia. No entanto, apesar de estar lúcida, acabou por não resistir ao seu estado de saúde.