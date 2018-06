Mário Machado exige indemnização de 300 mil euros à Juve Leo

Candidato à liderança diz que claque está a pôr em causa o bom nome do clube.

Mário Machado publicou um comunicado na sua página oficial do Facebook onde exige uma indemnização à direção da Juve Leo de 300 mil euros "por danos causados à claque"."De facto, membros da Juve Leo, incluindo da sua direcção assaltaram o Centro de Estágio de Alcochete como é facto público e notório. Como consequência desse ataque, como também é facto público e notório, os jogadores de futebol (9 até à presente data ) vêm rescindindo os seus contratos com o SCP invocando justa causa", pode ler-se no mesmo texto."A acção da Juve Leo e da sua direcção, infringindo intencionalmente normas de controlo, provocou dano patrimonial elevadíssimo no SCP", acrescentou, realçando depois que "tem muitos elementos presos em virtude de participação directa nesses desacato".Candidato à liderança da claque leonina, o antigo líder do grupo de extrema direita Nova Ordem Social critica novamente forma como a claque é atualmente dirigida por Mustafá já que "nunca prestou contas aos seus associados".Leia o comunicado na íntegra: