Mario Mandzukic anuncia retirada internacional

Jogador sublinha que a medalha de prata conquistada no Mundial da Rússia lhe deu "uma nova energia, mas também tornou a decisão mais fácil".

O avançado croata Mario Mandzukic, vice-campeão do mundo, anunciou a sua retirada internacional aos 32 anos, revelou esta terça-feira a Federação croata de futebol.



"Sinto que o momento chegou para mim. Dei o meu melhor pela Croácia e sinto que contribuí para o grande sucesso do futebol croata", escreveu o jogador dos italianos da Juventus, em carta enviada à sua Federação.



O jogador sublinha que a medalha de prata conquistada no Mundial da Rússia lhe deu "uma nova energia, mas também tornou a decisão (de retirada) mais fácil".



Ao serviço da seleção croata, Mandzukic efetuou 89 jogos e marcou 33 golos, sendo o segundo melhor marcador da história da sua seleção, atrás de Davor Suker.