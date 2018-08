Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marítimo alcança vitória nos descontos

Desportivo de Chaves esteve a vencer nos Barreiros até ao minuto noventa.

Por Carlos Manuel Rodrigues | 09:54

O Marítimo venceu o Desp. Chaves (2-1) esta sexta-feira na Madeira, num jogo com desfecho justo, resolvido no último minuto.



Aos 17´, William ganhou terreno no último terço do terreno, passou pelos centrais maritimistas e, à entrada da área, desferiu um remate rasteiro de pé direito para inaugurar o marcador (Amir ter sido mal batido).



Após o intervalo, Chaves voltou a começar melhor e, aos 54´, Bressan esteve a centímetros do segundo tento. Começaram as trocas de jogadores em ambas as equipas, mas o equilíbrio continuou a prevalecer.



Aos 90’, Barrera ganhou espaço na área flaviense e de pé esquerdo fuzilou Ricardo (1-1). Sobre o final, num belo cabeceamento, já na área continental, Lucas Áfrico fez o tento da vitória e levou os Barreiros à loucura.



Final eletrizante!