Marítimo derrota FC Porto e 'gela' Dragão

Golos, casos polémicos, emoção e Dragão ao chão. O Marítimo, com o goleador Rodrigo Pinho em destaque, foi este sábado ao terreno do FC Porto vencer por 3-2, num jogo de grande intensidade e que só acabou para lá do minuto 100 (árbitro deu 10 minutos de compensação).









A antevisão de Sérgio Conceição girou muito em torno do antijogo e da possibilidade de o Marítimo recorrer a essa ‘artimanha’ para colocar obstáculos ao jogo portista. Espicaçados ou não com essas palavras, os insulares apresentaram as suas armas no primeiro tempo. Deram a iniciativa ao FC Porto mas não jogaram com o célebre autocarro. Sempre que podiam lançaram-se em rápidos contra-ataques que valeram dois golos. Só contou um, mas a equipa de Lito Vidigal mostrou até ao descanso atributos para contrariar todo o favoritismo do campeão nacional.

Com Luis Díaz no lugar de Uribe, Conceição tentou dar mais profundidade e velocidade ao jogo do FC Porto. Certo é que não conseguiu. Com um futebol trapalhão e sem objetividade, os dragões permitiam que o Marítimo recuperasse rapidamente a bola e avançasse para o meio-campo rival. Marcou por Correa, num desses lances, mas o árbitro anulou por fora de jogo. Mas logo depois Pinho fez mesmo o primeiro no Dragão, com a defesa portista completamente às aranhas.





A reação ténue da equipa da casa (que teve dois remates com perigo à baliza de Amir) surgiu já perto do descanso. Foi de bola parada que Pepe (após canto de Telles) fuzilou com a cabeça a baliza do Marítimo (insulares reclamaram falta de Danilo antes do cabeceamento).





Depois do intervalo, Rodrigo Pinho desfez a igualdade (4º golo na Liga) depois de um tiro de Getterson à barra. O nervosismo apoderou-se dos dragões e nem as alterações de Conceição surtiram efeito. Ainda assim, o FC Porto dispôs de um penálti para empatar em mais um lance polémico. Amir (bela exibição) brilhou a remate de Telles e quase a seguir Nanú fez aquilo que já tinha mostrado na época passada. Arrancada fulminante com disparo indefensável para Diogo Costa. Já nos dez longos minutos de descontos, Otávio reduziu num remate forte. Ainda havia tempo para mais, mas o Dragão já estava derrotado. Com este resultado, o FC Porto pode ver este domingo o Benfica, diante do Farense, fugir no topo da classificação.



Conceição deixa avisos ao plantel

“Como toda a gente viu, se perdemos foi por culpa própria. Houve falta de eficácia ofensiva, sofremos três golos em casa, não é normal (...) Não temos de levantar a cabeça, temos de baixá-la e olhar para o que devíamos ter feito. Quem não for competitivo desta forma tem a porta aberta para sair”, disse Sérgio Conceição, visivelmente irritado com o resultado e com a equipa. O técnico foi ainda mais longe: “Temos de olhar para este jogo como outros em anos anteriores, que nos fazem pensar, estar alerta e desconfiados. Entrar com a camisola do FC Porto não ganha jogos, é preciso mais.”



Alex Telles apontado ao Manchester City

O Man. City, adversário do FC Porto na Champions, inteirou-se das condições para contratar Alex Telles, entrando numa hipotética corrida com o rival de Manchester, o United, pelo defesa portista. A notícia foi este sábado avançada em Inglaterra pelo portal ‘90min’.



O City já gastou 157 milhões de euros em reforços - dos quais 68 M € em Rúben Dias, que este sábado fez a estreia - e só deverá voltar ao mercado por um lateral-esquerdo. Os ‘citizens’ têm sido associados a Tagliafico, do Ajax, argentino que também esteve nas cogitações do United. Mas, tal como o vizinho, o City também rejeitou pagar os 25 M € pedidos pelos holandeses.



Alex Telles ficaria mais barato. O brasileiro terá sido oferecido à equipa de Pep Guardiola por um montante a rondar os 20 M €, valor que o United se tem recusado a pagar (com objetivos não passou dos 15 M €). Com o mercado a fechar em Inglaterra amanhã, o negócio teria de ser concluído rapidamente.