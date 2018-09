Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marítimo deseja felicidades ao novo presidente do Sporting

Equipa madeirense mede forças com os leões em Alvalade por duas vezes em setembro.

20:15

O Marítimo divulgou esta quarta-feira que enviou uma missiva a Frederico Varandas, a desejar as "maiores felicidades" ao novo presidente do Sporting, com o desejo de "estreitar relações" entre os dois clubes da I Liga portuguesa de futebol.



"O Club Sport Marítimo da Madeira, por intermédio do seu presidente, Carlos Pereira, felicitou o novo presidente do Sporting C.P., eleito no último sábado", começou por referir o comunicado do emblema insular.



De seguida, foi revelada a missiva escrita por Carlos Pereira, dirigida a Frederico Varandas: "Em nome do Club Sport Marítimo desejamos as maiores felicidades, quer pessoais, quer profissionais, no exercício do seu mandato. Espero que ao longo destes anos possamos estreitar as nossas relações, quer a nível profissional, quer a nível pessoal".



O Marítimo mede forças com o Sporting em Alvalade por duas vezes em setembro, a primeira das quais no domingo, para a ronda inaugural do Grupo D da Taça da Liga, e depois a 29, para a sexta jornada da I Liga.