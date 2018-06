Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marítimo pondera constituir-se como assistente no caso do aliciamento de jogadores

Presidente Carlos Pereira quer conhecer caso "em pormenor" e garante que não vai pactuar.

17:39

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, revela que o clube madeirense poderá "constituir-se como assistente" no processo relativo ao alegado aliciamento de jogadores, antes do encontro com o Benfica, em maio de 2016. Em declarações ao Diário de Notícias da Madeira, o dirigente explicou que só assim será mais fácil "conhecer em pormenor, discutir ou ser um avaliador" daquilo que classifica ser uma "péssima notícia para o futebol português".



Em Londres, onde se encontra a acompanhar a visita do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pereira quebrou o silêncio, desde que um jogador, sob anonimato, revelou à SIC ter sido aliciado, por dois intermediários, alegadamente em nome do Benfica, com 40 mil euros, para facilitar a derrota dos madeirense num jogo que os encarnados venceram, por 2-0.



Afirmando-se "triste, desolado ou desconsolado" por ver o seu clube envolvido neste caso, o líder dos insulares disse ter sido "apanhado desprevenido".



Mas garantiu que não "vai perdoar" e muito menos "irá deixar os seus créditos por mãos alheias porque não pactua" com situações de aliciamento a jogadores ou quem tente desvirtuar a verdade desportiva, "independentemente de quem quer que seja ou do clube possa estar envolvido nisto".