Marko Grujic já faz treino condicionado no regresso do FC Porto aos treinos

O plantel de futebol do FC Porto regressou esta segunda-feira ao trabalho no Olival, após o triunfo diante do Belenenses SAD (2-0), com o sérvio Marko Grujic a ser o único atleta a figurar no boletim clínico dos 'dragões'.

Hoje, Grujic "já realizou exercícios de treino condicionado", lê-se no sítio do FC Porto na internet, onde é revelado que, depois de uma folga na terça-feira, os treinos vão regressar na quarta-feira.

Sérgio Conceição prepara já a equipa 'azul e branca' para a deslocação a Famalicão, em jogo da segunda jornada da Liga agendado para o próximo domingo, às 18h00.