Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Markovic despromovido à equipa de reservas do Liverpool

Futebolista foi colocado a trabalhar às ordens de Neil Critchley.

08:25

Continua uma autêntica travessia do deserto por parte de Lazar Markovic. Sem conseguir confirmar os créditos que levaram o Liverpool a avançar para a sua contratação junto do Benfica em 2014, o sérvio volta a ser notícias pelas piores razões, já que segundo o 'Liverpool Echo' foi despromovido por Jürgen Klopp à equipa de reservas.



Enquanto os seus colegas de equipa principal tiveram direito a folgas extra por causa dos jogos das seleçõs, Markovic foi colocado a trabalhar às ordens de Neil Critchley, tendo inclusivamente disputado um encontro de preparação à porta fechada com o Crewe Alexandra. Uma partida na qual até deixou boa impressão junto do treinador adversário, que à imprensa inglesa destacou a "classe superior" do sérvio.



Com classe superior ou não, certo é que Markovic deverá estar a viver os últimos tempos nos reds, já que o seu contrato termina no final da presente temporada. No defeso chegou a estar perto de sair em definitivo para o Anderlecht, mas o negócio acabou por falhar, alegadamente por causa das exigências do jogador, algo que o próprio Markovic recusou pouco depois.