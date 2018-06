Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marrocos ao som da música

Os mais populares cantores do país fizeram músicas de incentivo à seleção africana.

Por Mário Pereira | 23:39

A seleção de Marrocos, próxima adversária de Portugal no Mundial (jogo na quarta-feira) chegou à Rússia embalada por ritmos musicais. Nos meses que antecederam o início da competição a decorrer na Rússia, alguns dos mais populares cantores do país do Norte de África lançaram inúmeros temas e vídeos, sempre com o mesmo objetivo: incentivar a equipa nacional, exaltar o patriotismo, envolver o fãs e em alguns casos, promover marcar.



Algumas dessas músicas tornaram-se verdadeiros hits nacionais. Tudo parecia correr às mil maravilhas, mas de repente, na mesma semana, dois acontecimentos quebraram um pouco o entusiasmo provocado por esta onda musical.



Primeiro, Marrocos foi batido pela candidatura conjunta dos Estados Unidos, Canadá e México à organização do Mundial de 2026; depois, a derrota no jogo inaugural do Rússia 2018, frente ao Irão, por 1-0. Um desaire que custou a digerir, com um autogolo a um minuto do fim de uma partida em que os marroquinos estiverem sempre mais perto de ganhar.



Aziz Bouhaddouz, o autor do autogolo, já foi perdoado e a onda de entusiasmo voltou a crescer. As canções não ajudaram à estreia mas em Marrocos toda a gente acredita que o poder da música poderá travar Cristiano Ronaldo.