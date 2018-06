Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marrocos e Irão empatados no Estádio de São Petersburgo

Adversários da seleção portuguesa defrontam-se num jogo que começou às 16 horas.

16:44

Dois dos adversários de Portugal no Mundial 2018 defrontam-se esta quinta-feira no Estádio de São Petersburgo, na Rússia.



Marrocos e Irão estão neste momento empatados a zero.



A seleção nacional estreia-se esta quinta-feira com a equipa espanhola às 19h00.