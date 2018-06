Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Soares confirma AG Extraordinária do Sporting a 23 de junho

"É hora de dar voz aos sócios", diz presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

19:13

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, reiterou esta terça-feira, em conferência de imprensa, a realização de uma Assembleia-Geral extraordinária no dia 23 de junho.



Em conferência de imprensa, o presidente demissionário confirmou a realização da AG extraordinária, "para deliberar sobre a revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos elementos do Conselho Diretivo, reafirmando "o propósito de dar a palavra aos sócios".



"O presidente da MAG, e a MAG, são os pilares da defesa intransigente dos estatutos. Como tal, têm o dever estatutário de defender a realidade, cumprir e fazer cumprir as regras do nosso clube", acrescentou.



Marta Soares descreveu ainda como um "autêntico golpe de Estado" o que tem acontecido no clube lisboeta, apontando o dedo ao Conselho Diretivo, liderado pelo presidente Bruno de Carvalho, pela "situação inimaginável" que se vive, que "por ser tão fora dos regulamentos e estatutos são de uma ilegalidade grave".



"A única AG legitimamente convocada, e pelo único órgão com poderes para tal, a MAG, está legalmente agendada para o próximo dia 23, no Altice Arena, e desde já se convidam todos os sócios para que nela participem com elevação e sentido democrático que os caracteriza, e onde desejamos que se possam afirmar em liberdade total e plena para o futuro do Sporting", apontou.