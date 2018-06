Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Soares diz que Comissão de Gestão será conhecida nas próximas horas

Presidente da Mesa da Assembleia Geral disse que tudo será "feito de acordo e com respeito pelos estatutos".

Por Lusa | 13:01

O presidente da Mesa de Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, disse esta quarta-feira que a Comissão de Gestão do clube será conhecida nas próximas horas, depois de o Conselho Directivo ter sido suspenso preventivamente.



Jaime Marta Soares disse que tudo será "feito de acordo e com respeito pelos estatutos" e adiantou que durante a Comissão de Gestão do clube será conhecida nas "próximas horas".



A Comissão de Fiscalização designada pela Mesa de Assembleia Geral do Sporting anunciou esta quarta-feira ter suspendido preventivamente o Conselho Directivo do Sporting, uma decisão com efeitos imediatos.