Marta Soares está a ser ouvido pela Comissão de Fiscalização

Em causa está um processo movido por um grupo de sócios apoiantes de Bruno de Carvalho.

12:14

"A democracia tem deveres, tem direitos, uns julgam-se com direitos que muitas vezes não têm e esquecem-se do cumprimento dos deveres, mas há instituições que regulam esses funcionamentos. Vivemos num Estado de direito democrático e temos de cumprir essas regras. Por isso estou aqui, sem qualquer preocupação, de consciência tranquila, para responder às perguntas que me fizerem. Quem não deve não teme", acrescentou.



Pedro Proença, presidente da Liga, também está em Alvalade. Entrou nas instalações por volta das 10h00.

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, está esta manhã em Alvalade a ser ouvido pela Comissão de Fiscalização no âmbito de uma queixa apresentada por um grupo de apoiantes de Bruno de Carvalho, segundo a qual Marta Soares não teria competência para convocar a Assembleia Geral do último dia 23 de junho, que resultou na destituição da direção liderada por Bruno de Carvalho.O líder da MAG declarou à entrada estar tranquilo. "Sejam amigos de Bruno de Carvalho ou não, isso não me preocupa. São sócios do Sporting e se entendem discordar de mim, têm todo o direito de apresentar as suas reclamações. Ainda não falei com a Comissão de Fiscalização mas pelo que li na comunicação social esta queixa não tem qualquer fundamento. Cumpri rigorosamente os estatutos e a lei, como aliás foi comprovado e recomprovado pelo próprio poder judicial. Estou com a consciência tranquila", disse.