Marta Soares garante que todos os candidatos ao Sporting "têm o mesmo tratamento"

Presidente da Mesa da Assembleia Geral falou aos jornalistas após aceitar listas de Bruno de Carvalho e Ricciardi.

22:10

"Vou cumprir as 48 horas."



Recebeu indicação de mais alguma lista?



"Não, não tenho nenhum conhecimento de nenhuma outra lista. Amanhã serão as listas de Dias Ferreira às 11h30, depois Tavares Pereira às 14 e Rui Jorge Rego às 15h30."

Jaime Marta Soares falou aos jornalistas após receber a candidatua de José Maria Ricciardi. O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting realçou a vitalidade patente nas várias listas para as eleições de setembro, sublinhando ainda que todas lhe merecem igual tratamento."Muitas listas? É vitalidade, demonstração de que há sportinguistas extremamente responsáveis que entendem que chegou o momento de mostrar o seu amor e paixão ao Sporting, assumindo candidaturas. É a disponibilidade das pessoas de contribuírem para o engrandecimento do Sporting. Claro que todos estes projetos têm de ter rostos.""Acredito que as pessoas saibam respeitar-se, porque acima de toda a paixão de querer ser ganhador, que se saiba sempre que o seu direito acaba quando o do outro se inicia. Se assim acontecer, não tenho dúvidas que o dia 8 de setembro será um dia de festa para o Sporting. Quanto mais listas, melhor. No momento do sufrágio, que cada um em consciência defina as suas opções. Ao contrário do que outros têm dito, todos têm vindo a ter o mesmo tratamento, com o mesmo respeito, como aliás é minha obrigação.""É uma grande nau e por isso precisa de um grande timoneiro. Que a decisão das listas que podem ir a sufrágio seja o término de algumas guerrilhas."