Marta Soares já recebeu lista de Bruno de Carvalho

Eleições estão marcadas para 8 de setembro.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, recebeu esta terça-feira a lista encabeçada por Bruno de Carvalho.



O ex-presidente do Sporting manifestara segunda-feira a intenção de apresentar a documentação mas só avisou o líder da MAG às 16h48, cerca de 40 minutos antes da visita da delegação da candidatura ‘Leais ao Sporting’.



Impedido de estar presente, por motivos de agenda, Jaime Marta Soares prontificou-se a receber os documentos esta terça-feira às 10h30, no Estádio José Alvalade, o que aconteceu.