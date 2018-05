Marta Soares não conseguiu validar assinaturas para AG contra Bruno de Carvalho

O presidente da mesa da assembleia-geral do Sporting, Jaime Marta Soares, foi impedido de validar o requerimento para a marcação de uma AG de destituição dos órgãos sociais em funções dos "leões". Em declarações exclusivas ao Record , Marta Soares explicou porque não conseguir prosseguir com os trâmites legais, referindo que os empregados do clube não tinham ordens para validar as assinaturas referentes a mais de três mil e 500 votos de associados do clube.

"Viemos aqui para apresentar mais de 3 mil e 500 votos dos associados para provar que a decisão da mesa em marcar uma Assembleia Geral assenta no descontentamento dos sócios, o que está devidamente comprovado com estas assinaturas que aqui estão. Não conseguimos que fossem validados porque não havia ordem aos funcionários para que se disponibilizassem para este serviço à Mesa", frisou Marta Soares ao Record

Na passada quinta-feira, após uma reunião entre os órgãos demissionários, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal, com o Conselho Directivo, que durou cerca de três horas, o presidente da MAG, Jaime Marta Soares, anunciou a marcação de uma Assembleia Geral para destituição dos órgãos sociais do clube para 23 de Junho próximo. A mesma teria sido requerida por vários sócios, cujas assinaturas foram consideradas legais.

Esta decisão foi um dos pontos altos de uma crise que começou no dia 15 de Maio, quando cerca de 40 alegados adeptos encapuzados invadiram a Academia do Sporting, em Alcochete, e agrediram alguns jogadores e elementos da equipa técnica, incluindo Jorge Jesus. A GNR deteve 23 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva. A 20 de Maio, o Sporting perdeu a final da Taça de Portugal para o Desp. Aves.

Paralelamente, no âmbito de uma investigação do Ministério Público sobre alegados actos de tentativa de viciação de resultados em jogos de andebol e futebol, tendo como objectivo o favorecimento do Sporting, foram constituídos sete arguidos, incluindo o team manager do clube, André Geraldes.