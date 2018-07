Marta Soares recusa receber assinaturas da candidatura de Bruno de Carvalho

Apoiante de Bruno exigia entregar documentos, mas presidente da MAG recusou por este não ser o mandatário.

Por Tânia Laranjo | 15:14

Nuno Sousa, um dos apoiantes de Bruno de Carvalho que na manhã desta sexta-feira entregaram a Jaime Marta Soares as assinaturas para pedir uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar antes de 8 de agosto, queria também entregar as assinaturas que visavam a candidatura do presidente destituído, às eleições de 8 de setembro.

O sócio alegou que, já que estava naquele local, entregava também a proposta de candidatura, o que foi recusado por não ser o mandatário da campanha. Cargo que é desempenhado por Pedro Proença, advogado, que não esteve em Alvalade, porque está de férias.

Nuno Sousa chamou depois a polícia para forçar que as assinaturas para a candidatura fossem aceites, mas não teve êxito. Tal como Jaime Marta Soares referiu, trata-se de um acto formal que terá de ser previamente agendado com a mesa da Assembleia geral, neste caso o próprio Marta Soares, na qualidade de presidente.