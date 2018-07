Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Soares recebe sexta-feira as assinaturas para a Assembleia extraordinária no Sporting

Revelação feita pela candidatura de Bruno de Carvalho.

20:30

A candidatura de Bruno de Carvalho revelou que Marta Soares aceitou receber, para validar, as assinaturas respeitantes ao pedido de uma AG extraordionária, cujo objetivo será debiliderar sobre a legalidade das candidaturas cujos líderes estão suspensos.



A entrega das assinaturas acontecerá sexta-feira às 10 horas, como informa a candidatura de Bruno de Carvalho.



"Depois de 2 tentativas falhadas, reclamações que encheram 3 livros e o Chefe de Esquadra a ter que falar com Jaime Marta Soares, fica a promessa de, amanhã, às 10:00, receber, finalmente, o legítimo pedido para a realização de uma Assembleia Geral Extraordinária, com a garantia de que não levantará problemas no que a prazos de candidaturas diz respeito.



Pela Liberdade no nosso clube, pela Democracia no nosso clube!



Pelo respeito pelos sócios do enorme Sporting Clube de Portugal!"