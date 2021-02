Matheus deixa águia de Jorge Jesus a nove pontos de distância do Sporting

C ontra Jesus e esta segunda-feira até contra Deus, Matheus Nunes vestiu a pele de santo leonino e marcou o golo que decidiu o dérbi, aos 90+2’, desbloqueando um jogo com os rivais em 3x4x3 e que parecia ter tudo para acabar num nulo. O brasileiro levou o Sporting ao céu e empurrou o Benfica para o inferno, a nove pontos.









Antes da festa, até mesmo antes do jogo, rebentaram foguetes no exterior de Alvalade enquanto subiam ao relvado um Sporting sem Palhinha, apesar da vitória jurídica de última hora, e um Benfica em jeito de imitação tática, com Grimaldo e Cervi a tentarem travar o ímpeto recente da ala direita do leão.

Saída de bola do Benfica e... passe para fora. Um sinal do que viria. Dois belos bólides ao despique, com intensidade e vontade nos máximos, mas com escassa arte na hora de acelerar para as respetivas balizas.





Perto dos 10’, um furo para os encarnados. Lesão de Jardel e Weigl a ter de recuar para central, com Gabriel a saltar do banco. Curiosamente, é aí que a águia assume mais ascendente, acabando com Pizzi a rematar de pé esquerdo para fora.





Sol de pouca dura. A partida ganharia novo sinal verde - já agora, depois um período de amarelos, com Soares Dias a querer entrar a impor respeito. Ora pela esquerda dos Nunos, ora pela direita dos Pedros, os leões começaram a ameaçar. Porro aos 35’, viu Grimaldo roubar-lhe a festa e, cinco minutos depois, a grande oportunidade da primeira parte. Neto a falhar o golo ao segundo poste, após canto de Nuno Mendes e desvio inteligente de Tiago Tomás. 0-0 e tudo para as boxes.





Depósitos cheios e prego a fundo do Benfica no regresso. Foi Deus no balneário? Não sei, não sabe ninguém, cantaria Amália. Certo é que Darwin obrigou Adán a defesa atenta e Grimaldo e Cervi acertaram em defesas da casa. No outro lado, Weigl teve de dar tudo para cortar um remate de Pote.





Insatisfeito com o novo cenário em campo, Rúben Amorim não esperou e lançou Palhinha e Jovane Cabral, trocando Nuno Santos e João Mário, mantendo Matheus em campo. Respondeu o Benfica, com Taarabt no lugar de Cervi. Apertava mais o Benfica, era também quem estava em teórica maior necessidade. Só que o perigo esteve mais próximo de Odysseas, numa carambola que o grego sacudiu de forma pouco ortodoxa. Outra visão do que se voltaria a repetir logo depois.





E já que estamos com termos religiosos, Jesus e Deus foram buscar Seferovic e Nuno Tavares, apostando no sprint final para tentar chegar aos três pontos. E vai daí, mais uma oportunidade para o Sporting. Palhinha a falhar por pouco as manchetes de todos os jornais. O remate passou ao lado do poste da baliza. Não foi o tão desejado Palhinha, foi o homem que até o tem substituído. Insistência do Sporting e cruzamento de Pedro Porro, com Odysseas a esbofetear a bola para a frente, diretinha para a cabeça de Matheus, que marcou o golo da vitória e do êxtase leonino. Já não é tudo estrelinha, o líder segue forte e deixa um rival à distância de nove pontos.



ANÁLISE

A estrela e a estrelinha

Rúben Amorim surfa como quer a suposta estrelinha que o beneficia. Se é verdade que o golo surge numa altura em que já poucos o esperavam, também é certo que o Sporting esteve sempre mais perto de marcar. A opção em manter a estrela Matheus no onze até final deu lucro.



Noves fora, nada

Se Jorge Jesus veio para arrasar, as coisas estão a sair completamente ao contrário. São agora nove pontos de distância para o líder Sporting e, apanhado pelo Sp. Braga, cinco em relação ao FC Porto. Darwin esteve literalmente fora de jogo e Odysseas devia ter feito melhor no golo.



Sem interferência

Em 15 minutos, mostrou três amarelos e mostrou ao que vinha. Os lances nas respetivas áreas parecem ter sido bem decididos, incluindo logo aos 18’ a disputa entre Vertonghen e Nuno Santos. Gilberto ainda arriscou um possível amarelo, mas percebe-se o entendimento do árbitro.