Matheus e Raphinha brilham nos leões

Grande triunfo dos leões frente a um adversário cotado e que criou perigo. Leões já assimilaram as ideias de José Peseiro.

01:30

A dupla Raphinha-Matheus Pereira voltou a evidenciar-se e foi decisiva na primeira vitória do Sporting (1-0) nesta pré-época frente aos franceses do Nice.



José Peseiro manteve o 4x3x3 com três alterações, em relação aos titulares que perderam com o Neuchâtel Xamax (2-1). Só mexeu na defesa. Na baliza trocou Salin por Viviano, Piccini por Ristovski e Marcelo por Mathieu.



Mesmo assim, os leões passaram por dificuldades na primeira parte. Valeu um punhado de defesas de Viviano que já está destacado na corrida pela titularidade. Flexível, destemido nos cruzamentos, forte nas saídas e bom a jogar com os pés. E foram estas qualidades que permitiram ao Sporting chegar ao intervalo empatado a zero.



Se na zona defensiva brilhava Viviano, no ataque há uma dupla que promete fazer estragos. Raphinha e Matheus Pereira estão a mostrar-se a José Peseiro. Velocidade, irreverência e acima de tudo muito talento. Ambos já mostram rotinas e as ideias do novo técnico. Ambos flectem para o centro criando desequilíbrios ou apoiando Montero na frente.



Na etapa complementar, o Sporting entrou com os mesmos jogadores, mas muito mais pressionantes. Recuperavam a bola mais cedo e avançavam rapidamente para o ataque. Criaram desequilíbrios e desbaratinavam por completo a defesa da equipa de Patrick Vieira.



O golo foi uma obra-prima de Matheus Pereira (52’), após uma excelente jogada de Raphinha.

Os franceses acusaram o golo e o Sporting cresceu. Matheus Pereira ainda assistiu Montero, que isolado, rematou ao lado. O colombiano, que tinha marcado frente ao Neuchâtel Xamax, esteve apagado e perdulário.



Leão joga esta segunda-feira com o Fenerbahçe

O Fenerbahçe é o próximo adversário do Sporting, na Suíça. Os leões defrontam os turcos amanhã (Sport TV1, hora e local a confirmar) . Na última pré-temporada, o Sporting venceu o Fenerbahçe por 2-1.



PORMENORES

Invasão pacífica

Logo após o apito final, os adeptos do Sporting invadiram o relvado de forma pacífica para tirarem fotografias e pedirem autógrafos aos jogadores leoninos. Alguns sportinguistas tentaram ficar com as camisolas dos atletas, mas nem todos conseguiram.



Grupo para encurtar

José Peseiro trabalhou com um grupo composto por 30 jogadores, mas o número de atletas na equipa principal é para reduzir. "O mister tem isso em mente", disse Tiago Fernandes, treinador-adjunto de Peseiro.



Cobiça a Bas Dost complica regresso

O regresso de Bas Dost ao Sporting está cada vez mais difícil de se concretizar. Ao que o CM apurou, a SAD leonina tem tentado convencer o avançado, que rescindiu contrato, a regressar, mas o futuro do holandês deve passar por um grande emblema europeu.



O CM sabe que Dost pode formalizar a mudança para o novo clube na próxima semana. Ainda assim, Sousa Cintra acredita que, à semelhança do que fez com Bruno Fernandes, conseguirá negociar o regresso do avançado, apesar deste processo estar complicado. Na era Bruno de Carvalho, Bas Dost afastou a hipótese de voltar ao clube, mas as mudanças na liderança dos leões fizeram-no repensar. Porém, as propostas que recebeu de outros clubes são mais vantajosas financeiramente.













A superioridade leonina na segunda metade foi total e o jovem Jovane Cabral esteve perto do golo. Uma excelente arrancada, mas tremeu na cara do guarda- -redes e rematou ao lado. Um teste muito positivo e animador para a equipa leonina. n