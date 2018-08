Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matheus Pereira arrisca quatro anos sem jogar

Sporting não deixa o extremo sair por empréstimo e exige 60 milhões da cláusula.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Matheus Pereira arrisca a ficar sem jogar durante os quatro anos que tem de contrato com o Sporting, apurou o Correio da Manhã. A SAD está irritada com o comportamento pouco profissional do jogador que tem forçado a saída do clube, influenciado pelo pai.



Mostrou pouco empenho nos treinos e questionou o técnico José Peseiro quando este o colocou na bancada no jogo de estreia com o Moreirense (triunfo por 3-1). Só um pedido de desculpas ao técnico e companheiros fará a direção não avançar com o processo disciplinar.



Certo é que neste momento, os leões estão intransigentes. O extremo não sai por empréstimo e a venda só será consumada pelo valor da cláusula de rescisão que é de 60 milhões de euros. Algo que será muito difícil de acontecer.



Mais, o CM sabe que está em cima da mesa a possibilidade de manter o jogador de 22 anos até junho de 2022 no plantel, mesmo que não jogue, servindo de exemplo para outros jogadores que tenham comportamentos idênticos.



Contudo, segundo apurou o CM, o jogador ainda poderá ser integrado na equipa, tendo para isso de mostrar arrependimento e compromisso com a equipa, correndo neste momento o risco de ficar sem jogar e perder o comboio que já leva Jovane Cabral e os sub-19 Thierry Correia e Miguel Luís.



Candidatos debatem na CMTV

A CMTV organiza a partir de amanhã 21 debates entre os candidatos à presidência do Sporting. Os debates (sistema todos contra todos) serão no CM Jornal das 20h00. O primeiro frente a frente é entre Frederico Varandas e João Benedito.



"Tenho todo o interesse em debater, por candidato contra candidato é mais esclarecedor", disse Varandas. Ricciardi não "vira as costas a nenhum debate" e Madeira Rodrigues dispara: "Venham eles".