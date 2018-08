Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matheus Pereira força saída do Sporting

Extremo terá de pedir desculpa a José Peseiro para voltar aos treinos com a equipa.

Por Mário Figueiredo | 08:59

Matheus Pereira tem forçado a saída do Sporting, mostrando pouco profissionalismo nos treinos, o que levou José Peseiro a colocá-lo na bancada no jogo de domingo com o Moreirense.



O extremo brasileiro até fez uma boa pré-época na equipa leonina, o que levou o técnico a contar com ele para o arranque da temporada. Contudo, em Alvalade, acreditam que o jogador tem estado sob forte influência do pai, que é o responsável pela postura do atleta.



Segundo o CM apurou, o progenitor do jogador terá mesmo beneficiado com o empréstimo ao D. Chaves, tendo pedido uma verba para ‘facilitar’ a escolha do filho.



Matheus Pereira tem contrato com o Sporting até 2022 e uma cláusula de rescisão.



O extremo de 22 anos arrisca um processo disciplinar e terá de pedir desculpas a José Peseiro depois de ter manifestado o seu desagrado com o técnico por não ter sido opção para o jogo com o Moreirense. "Tem coisas que não dá para entender! Resta apoiar da bancada", escreveu no Twitter.



O técnico respondeu no final do jogo (triunfo por 3-1): "É bom que esteja chateado. É pena é que vá para as redes sociais."



O CM sabe que os leões não vão facilitar a saída do jogador.



PORMENORES

Viaja de avião sozinho

Matheus Pereira abandonou a bancada antes do final do jogo do Sporting e veio para Lisboa, sozinho, de avião.



Renovação

Os leões não acederam ao pedido do pai de Matheus Pereira para renovar o contrato, o que o deixou desagradado, pois entende que podia ganhar muito mais noutro clube.