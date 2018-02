Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matheus Pereira já teve alta hospitalar após sofrer traumatismo craniano

Futebolista do Desportivo de Chaves caiu inanimado nos minutos finais do jogo frente ao Estoril Praia, no domingo.

O futebolista do Desportivo de Chaves Matheus Pereira, que no domingo caiu inanimado nos minutos finais do jogo frente ao Estoril Praia, tendo ficado internado no hospital local, já teve alta, anunciou esta segunda-feira o emblema 'azul-grená'.



Depois de ter passado a noite no Hospital de Chaves em observações e por precaução, na sequência de um traumatismo craniano com perda momentânea de consciência, teve alta hospitalar esta manhã sem lesões ou qualquer sequela, explicou o clube, na sua página oficial na Internet.



Matheus Pereira, de 21 anos, emprestado pelo Sporting desde o início da temporada ao clube de Trás-os-Montes, caiu inanimado no relvado, no domingo nos minutos finais do encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, frente ao Estoril Praia, depois de chocar com Mano.



O Desportivo de Chaves venceu os 'canarinhos' por 2-0, com golos de William e Matheus Pereira.



"Agradecemos todas as manifestações de apoio e carinho que recebemos para com o nosso atleta Matheus Pereira e congratulamo-nos com o seu regresso em pleno", adiantou o Desportivo de Chaves.