Matheus Reis tem vindo a ganhar protagonismo no Sporting, mas continua a ser um dos habituais titulares com o salário mais baixo, apurou o CM.O lateral-esquerdo, que também faz a posição de central, chegou a Alvalade a custo zero, oriundo do Rio Ave, e assinou um contrato até 2025. Tem um vencimento anual bruto de 663 520 euros (55 300 euros por mês).