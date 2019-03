Central francês faz dupla com Tiago Ilori, um mês após a lesão frente ao Sp. Braga.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Jérémy Mathieu está apto e vai regressar à titularidade no eixo da defesa leonina no embate de domingo (20h00, SportTV1) com o Portimonense em Alvalade.

O central francês, de 35 anos, volta ao onze depois da lesão muscular contraída há mais de um mês na meia-final da Taça da Liga frente ao Sp. Braga. Depois de ter cumprido um programa de reforço muscular nas pernas, de forma a evitar uma recaída, tem treinado sem limitações e vai fazer dupla com Tiago Ilori. Coates, expulso no jogo com o Marítimo (0-0), está suspenso pela Liga.

Mas a estrela do treino desta sexta-feira, contudo, foi o jovem avançado Joelson Fernandes, de 16 anos e dois dias. O juvenil, nascido na Guiné-Bissau mas com nacionalidade portuguesa, tem um registo de 11 golos em 11 jogos. E Marcel Keizer deu-lhe a prenda de aniversário: a chamada à equipa principal. Joelson tem contrato com os leões até 2022 e está blindado por uma cláusula de 45 milhões de euros.

Segundo o CM apurou, o capitão Bruno Fernandes e o restante plantel acolheram o jovem com grande satisfação, facilitando a integração. Keizer, soube o CM, pretendeu passar uma mensagem a todos os jovens da formação - com trabalho e empenho podem chegar à equipa principal. Os leões treinam este sábado (10h30) na Academia de Alcochete e Marcel Keizer faz a antevisão do jogo com os algarvios às 13h00. Fora das contas para o Portimonense estão o castigado Coates e os lesionados Bruno Gaspar e Battaglia.