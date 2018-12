Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mathieu e Acuña regressam aos convocados do Sporting

Francês e argentino estão recuperados de lesão e podem defrontar o Rio Ave esta segunda-feira.

Por Lusa | 20:52

Mathieu e Acuña regressaram este domingo aos convocados do Sporting para a visita ao Rio Ave, na segunda-feira, da 11.ª jornada da I Liga de futebol, depois de terem falhado o jogo da Liga Europa.



Tanto o francês como o argentino não foram opção na goleada (6-1) frente ao Qarabag, no Azerbaijão, devido a castigo, tal como o regressado Bruno César, mas este por não estar inscrito na prova da UEFA.



Em sentido inverso, por opção, saíram do lote os jovens Tiago Djaló e Miguel Luís, assim como Carlos Mané, suplente utilizado na partida com os azeris.



A recuperar das respetivas lesões continuam Ristovski, Battaglia, Raphinha e Montero.



Na segunda-feira, o Sporting, quarto classificado, com 22 pontos, desloca-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, quinto, com 18, no Estádio do Arcos, pelas 20:15, num encontro da 11.ª jornada do campeonato.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Diogo Sousa.



- Defesas: Coates, Mathieu, Jefferson, André Pinto, Bruno Gaspar e Thierry Correia.



- Médios: Bruno Fernandes, Wendel, Petrovic, Gudelj, Bruno César e Acuña.



- Avançados: Nani, Diaby, Bas Dost e Jovane Cabral.