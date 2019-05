Mathieu renova por mais uma temporada com o Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Jérémy Mathieu, por mais uma temporada.O defesa-central, de 35 anos, acabava a ligação com os leões em junho, mas decidiu continuar em Alvalade. As negociações entre o internacional francês e a SAD do Sporting decorriam há várias semanas.Em declarações ao canal do clube, Mathieu mostrou satisfação por continuar. "Sinto-me muito bem e quero agradecer ao Sporting a confiança que depositou em mim", afirmou. Agora, para o jogador o mais importante é o próximo encontro: "mais um jogo e mais uma Taça para ganhar", disse.Entretanto, Frederico Varandas marcou ontem presença junto ao relvado do Jamor, no treino de adaptação da equipa do Sporting às condições do recinto onde no próximo sábado defronta a congénere do FC Porto.O presidente dos leões tem estado nesta semana muito próximo do grupo de trabalho, num sinal claro de apoio aos jogadores e técnicos.Apesar de gostar de ver parte dos treinos quando vai à Academia de Alcochete, o significado de ter comparecido no estádio Nacional obedece a um propósito muito próprio: fortalecer os laços de união do grupo num momento em que a equipa tem a possibilidade de conquistar um troféu importante.Varandas tem feito passar internamente uma mensagem de confiança na conquista da Taça de Portugal.O presidente leonino procura também criar um ambiente oposto ao da época passada, em que os dias que antecederam a ida ao Jamor, para discutir o troféu com o Desp. Aves, foram marcados pelo trauma coletivo da invasão à Academia de Alcochete.O Sporting perdeu por 2-1.O guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, da equipa B do FC Porto, voltou a juntar-se aos trabalhos da equipa principal. A titularidade no Jamor deverá ser entregue a Vaná, mas Fabiano já está apto e também é opção para Conceição.O Sporting está a oferecer 30 bilhetes aos seus associados para a final da Taça de Portugal. Quem responder acertadamente, e de forma mais rápida, no site queroumbilheteparaataca.pt a 12 perguntas sobre o clube terá direito a uma entrada para o jogo no Jamor.Também o defesa leonino Sebastian Coates oferece um bilhete e uma camisola autografada a quem seguir o seu perfil na rede social Instagram. Ganha o prémio quem escrever a frase mais criativa sobre o que seria capaz de fazer para obter um ingresso para a final da Taça de Portugal.O Conselho de Disciplina (CD) aplicou um jogo de castigo a Cristian Borja (Sporting) e Jesús Corona (FC Porto), na sequência das expulsões no clássico da última jornada da Liga. A decisão determina que tanto o defesa colombiano como o extremo mexicano ficam de fora das opções para o jogo da final da Taça de Portugal, no Jamor.