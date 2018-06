Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matrioscas são um dos símbolos mais populares da Rússia

Bonecas encaixam umas nas outras e representam a maternidade.

Por Rogério Chambel | 08:27

Conhecidas em todo o Mundo, as matrioscas são um dos símbolos mais populares da Rússia. Estas bonecas feitas em madeira e ricamente pintadas, que se encaixam umas nas outras, representam a ideia de maternidade e amor – simbolizam o ato do parto, quando a mãe dá à luz a sua filha; mais tarde é a filha a dar à luz e assim sucessivamente. A palavra matriosca deriva de matriona, um nome russo muito comum em finais do século XIX.



Apesar de serem hoje indissociáveis da cultura russa, as matrioscas têm a sua origem no Japão – em finais do século XIX, Savva Mamontov, fundador do círculo artístico Abramstevo, trouxe para Moscovo uma imagem japonesa de Buda, em madeira, que tinha dentro de si quatro estatuetas idênticas.