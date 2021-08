Maverick Viñales confirmado na Aprilia em 2022

O espanhol Maverick Viñales foi esta segunda-feira confirmado como piloto oficial da Aprilia para a temporada de 2022 do Campeonato do Mundo de MotoGP, fazendo dupla com o espanhol Aleix Espargaró.

Segundo anunciou o construtor italiano, o contrato será de um ano, com mais um de opção.

Aos 26 anos, o piloto espanhol deixa, assim, a Yamaha, equipa pela qual foi suspenso na semana passada depois de ter propositadamente tentado partir o motor da sua M1 de forma a abandonar o GP da Estíria, em que ocupava a última posição.

A "má utilização do material" foi detetada pelas câmaras instaladas na mota e pelos dados de telemetria.

Viñales estreou-se no Campeonato do Mundo de Velocidade em 2011, na categoria de 125cc, pela Aprilia, conseguindo quatro vitórias e cinco pódios.

Foi campeão mundial de Moto3 em 2013, chegando à MotoGP em 2015, através da Suzuki.

Foi contratado pela Yamaha em 2017, tendo conquistado nove vitórias e 28 pódios com a casa de Iwata.

"Estamos muito satisfeitos por anunciar a contratação de Maverick Viñales, um piloto de alto nível e um dos puros talentos deste desporto", declarou o italiano Massimo Rivola, diretor da Aprilia Racing.

Maverick Viñales deve o nome ao personagem interpretado pelo ator norte-americano Tom Cruise no filme Top Gun -- Ases Indomáveis, de que o pai era fã.