Max Verstappen vence GP do México e alarga vantagem no Mundial de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio do México de Fórmula 1 e alargou para 19 os pontos de vantagem que tem no Campeonato do Mundo sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que foi segundo.

O piloto da Red Bull concluiu as 71 voltas ao traçado mexicano com 16,555 segundos de vantagem sobre Hamilton e 17,752 segundos para o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que foi terceiro.

Com esta nona vitória da temporada, segunda consecutiva, Verstappen tem agora 312,5 pontos contra os 293,5 de Hamilton, quando faltam quatro provas para o final do campeonato.