Maxi Pereira e Coates são "espiões" fulcrais no Uruguai

Tabárez ouve conselhos dos jogadores que atuam em Portugal.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 10:51

"Os nossos atletas que jogam em Portugal conhecem melhor o adversário do que eu." Óscar Tabárez assumiu esta sexta-feira que recorreu aos conselhos de Maxi Pereira e Coates na preparação do embate de hoje dos oitavos de final.



Para o técnico uruguaio, após anos de trabalho, a equipa "está agora mais perto do que nunca de conseguir o grande objetivo" de ser campeã e elogiou Ronaldo.



"É um dos melhores do Mundo e um líder. Não há quem o consiga parar sozinho, só coletivamente. Vamos ver o que o jogo dá, mas não perdemos o sono com isso", disse o ténico, que teve de corrigir um jornalista russo que perguntou sobre o selecionador adversário... Carlos Queiroz.



"Não é o senhor Queiroz. É o senhor Santos", esclareceu, repetindo vários vezes a necessidade de foco total.