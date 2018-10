Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mbappé marca quatro em nova goleada do Paris Saint-Germain

Mónaco de Leonardo Jardim volta a perder na liga francesa.

O Paris Saint-Germain manteve este domingo os oito pontos de avanço no comando da liga francesa de futebol, após golear o Lyon 5-0, em desafio da nona jornada que contou com um 'poker' de Mbappé em 13 minutos.



Neymar, de penálti, inaugurou o marcador aos nove minutos, porém os parisienses foram traídos pela expulsão direta do central Kimpembe, por entrada dura aos 32: aos 45+1, Tousart foi admoestado com o segundo amarelo e ficou tudo igual.



Na segunda parte, realce para o festival Mbappé, com golos aos 61, 66, 69 e 74 minutos, perante a impotência do guarda-redes português Anthony Lopes.



O Paris Saint-Germain tem o pleno de pontos (27), seguindo de Lille com 19 e Marselha e Montpellier com 16.



O Mónaco de Leonardo Jardim continua a época de pesadelo, perdendo em casa 2-1 com o também 'aflito' Rennes, tendo jogado toda a segunda parte com menos um.



O veterano defesa italiano Andrea Raggi condicionou a sua equipa, quando, aos 45+1, deu uma cotovelada a um adversário, sendo expulso -- nos últimos 10 jogos oficiais, o Mónaco tem sete derrotas e três empates.



Antes, o central da Silva (14 minutos) tinha feito golo para os forasteiros, na sequência de um canto, vantagem que seria anulada pelo ex-portista Radamel Falcao, com remate cruzado, aos 49.



Ben Arfa, aos 77, sentenciou a partida, num lance em que a marcação tardou e o avançado rematou de fora da área, fazendo o 2-1 que deixa o Mónaco em antepenúltimo em igualdade com o Nantes, com seis pontos, apenas mais um do que o Guingamp.



Miguel Cardoso deixou esta semana o comando técnico do Nantes, mas o experiente bósnio Vahid Halilhodzic ainda não fez sentir o seu efeito, pois a equipa perdeu por 3-0 em casa do Bordéus.



O francês de origem marfinense Yann Karamoh (05) e o guineense François Kamano (07 e 41, este de penálti) fixaram o resultado que deixa o Bordéus provisoriamente no sexto lugar com o Lyon, com 14 pontos, enquanto o Nantes é penúltimo com seis, mais um do que o Guingamp.



O Marselha venceu o Caen por 2-0 e juntou-se ao Montpellier no terceiro lugar, com 16 pontos, a três do Lille e a 11 do Paris Saint-Germain.