Mbappé, o fã de Ronaldo que virou estrela do Mundial

Jovem representa a selecção francesa que eliminou Messi, rival de Cristiano Ronaldo, nos oitavos-de-final da competição na Rússia.

17:15

Kylian Mbappé, o jovem de 19 anos que joga pela seleção francesa, teve uma prestação brilhante na partida que ditou o afastamento da seleção argentina no Mundial de futebol de 2018, a decorrer na Rússia marcando dois golos.



O jovem que colecionava imagens do ídolo Cristiano Ronaldo nas paredes do quarto ambicionava jogar lado a lado com o craque. "É o meu herói de infância e foi maravilhoso conhecê-lo (…) mas agora tudo o que quero é ganhar", afirmou o jogador do Paris Saint Germain em declarações ao jornal Marca, na véspera do encontro com a equipa do Real Madrid para a competição da Liga dos Campeões em março deste ano.



Mbappé acabou por conhecer o ídolo em dezembro de 2012, quando tinha 12 anos, no Centro de estágio do clube madrilense.



O jovem marcou dois dos quatro golos frente à Argentina, partida que terminou 4-3, eliminando a seleção de Messi no Mundial 2018, um dos 'rivais' diretos do 'herói' de Mbappé.



Eliminados no mesmo dia, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi despediram-se da competição mundial de futebol na Rússia.