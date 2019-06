Medalha de ouro nos Jogos Europeus para Carlos Nascimento

O velocista português Carlos Nascimento conquistou este domingo a primeira medalha de ouro para Portugal no segundo dia dos Jogos Europeus, em Minsk, ao vencer a prova dos 100 metros.O atleta do Sporting, que fez apenas uma corrida, foi o mais rápido (10,35 segundos) entre os velocistas das quatro séries de seis equipas, que competiram todo o dia. O português, de 24 anos, terminou à frente do eslovaco Jan Volko (10,38 segundos) e do turco Jak Ali Harvey (10,42 segundos), segundo e terceiro classificados da geral, respetivamente."[O êxito] era um objetivo bastante realista. Nestas competições dependemos de outros fatores, não sabemos muito bem como vai ser o decurso natural das coisas. Vinha aqui tentar um bom resultado. Estou mesmo muito feliz", disse Carlos Nascimento.Ainda no atletismo, a estafeta mista 4x400 metros, formada por Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai, conquistou mais uma medalha de bronze para Portugal. Os atletas lusos terminaram a prova com o terceiro melhor tempo (3m19s63ms), atrás do ouro da Ucrânia (3m17s31ms) e da prata da República Checa (3m19s05ms).Após dois dias de competições, Portugal conquistou seis medalhas, uma de ouro, duas de prata e três de bronze. A representação lusa está no 11º lugar do quadro de medalhas.O ciclista Nélson Oliveira foi ontem o melhor português na prova de estrada dos Jogos Europeus, ao terminar em décimo lugar. A prova foi vencida pelo italiano Davide Bellerini, com o estónio Alo Jakin (segundo classificado) e o austríaco Daniel Auer (terceiro) a fecharem o pódio.O trio de ginástica acrobática formado por Francisca Maia, Bárbara Sequeira e Francisca Sampaio voltou ontem a brilhar, ao conquistar o segundo lugar do pódio no exercício combinado. As atletas já tinham alcançado uma medalha de bronze e uma de prata no sábado, nas provas de equilíbrio e de exercício dinâmico, respetivamente. Em dois dias, Francisca Maia, Bárbara Sequeira e Francisca Sampaio subiram três vezes ao pódio.O atirador João Costa falhou por uma décima a final da prova de tiro a 10 metros, ficando impedido de defender a medalha de prata conquistada em Baku 2015. "Estou com azia, um amargo na boca", disse.Os portugueses João Paulo Azevedo, Ana Rita Rodrigues e Maria Barros ficaram ontem distantes da final da prova de ‘trap’ em tiro com armas de caça. Na prova masculina, João Paulo Azevedo foi 27º, enquanto Ana Rita Rodrigues foi 25ª e Maria Barros 26ª na prova feminina.