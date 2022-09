A boa exibição de Eustáquio frente ao Gil Vicente (fez a assistência para os dois golos da vitória) atenuou a agitação interna depois de os dragões terem falhado a contratação de um médio craque no mercado.Sérgio Conceição tinha baterias apontadas a Zaracho (Atl. Mineiro) e Alcaraz (Racing), mas as exigências de última hora fizeram os dragões abortarem as negociações.