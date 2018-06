Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médio Georgios Spanoudakis é reforço do Vitória de Guimarães

Jovem 19 anos é reforço para a época 2018/19, segundo avançou o clube.

Por Lusa | 15:15

O médio grego Georgios Spanoudakis, de 19 anos, é reforço do Vitória, da I Liga portuguesa de futebol, para a época 2018/19, anunciou o clube vimaranense, em nota, na página oficial.



O grego participou, na época passada, em dois encontros dos alemães do Estugarda B, equipa que terminou na 10.ª posição a Liga Regional Sudoeste, uma das cinco séries do quarto escalão daquele país.



O futebolista concluiu a formação em 2017, no clube do sul da Alemanha, depois de ter passado pelos escalões jovens do Eintracht Frankfurt, também daquele país, até 2009, e do FC Barcelona, de Espanha, entre 2009 e 2014.



Nascido na Grécia, o médio também tem nacionalidade alemã e representou as seleções jovens germânicas até aos sub-17, antes de optar por representar o país de origem, ao chegar aos sub-19.



Georgios Spanoudakis é o quinto reforço já confirmado pelos vimaranenses para a época 2018/19, depois do lateral esquerdo Florent, contratado ao Belenenses, dos médios Pêpê, emprestado pelo Benfica, e Rosier Loreintz, oriundo do Sochaux B, de França, e do avançado Davidson, contratado ao Chaves.