Médio Imbula, ex-FC Porto, assina pelo Portimonense até 2022

O Portimonense, da I Liga de futebol, oficializou esta terça-feira a contratação do médio Giannelli Imbula, internacional pelo Congo e ex-jogador do FC Porto, que estava sem clube e assinou até 2022.

"Estou feliz por ter aceitado o convite do Portimonense, embora tivesse sido contactado por outros clubes. O que me fez aceitar o convite foi o projeto que me foi apresentado, que me agradou. Já conhecia o país, uma vez que já representei o FC Porto", disse o jogador ao 'site' do Portimonense, embora, como já não pode ser inscrito, só venha a estar disponível para jogar na próxima época.

O reforço elogiou as infraestruturas dos algarvios, nomeadamente centro de treinos e estádio: "Estão ao nível de grandes clubes, o que mostra a grande aposta da SAD no desenvolvimento do clube."