Médio Sandro Tonali emprestado pelo Brescia ao AC Milan

O AC Milan oficializou esta quarta-feira a contratação, por empréstimo do Brescia, do futebolista italiano de 20 anos Sandro Tonali, com uma opção de compra no final da temporada.

O médio, de 20 anos, custou um valor reportado de 10 milhões de euros pelo empréstimo, com uma opção de compra por mais 15 milhões, segundo a imprensa especializada, após o comunicado dos milaneses não referir as verbas envolvidas no acordo.

O jogador publicou esta quarta-feira, ainda antes da oficialização do acordo, uma fotografia dele próprio em criança, vestindo uma camisola do clube de Milão, por quem jogou o 'ídolo' Gennaro Gattuso, de quem 'herda' a camisola 8, mas também Andrea Pirlo, com quem é comparado na imprensa pelo estilo de jogo.

Internacional por três vezes pela seleção italiana, Tonali ajudou o Brescia a vencer a II Liga italiana em 2018/19, ajudando o clube na Serie A, ainda que não tenha impedido a descida de divisão.

No AC Milan, o médio encontra o português Rafael Leão, podendo estrear-se no dia 17 de setembro, contra os irlandeses do Shamrock Rovers, na qualificação para a Liga Europa, antes do arranque do campeonato, dia 21 de setembro, frente ao Bolonha.