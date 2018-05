Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Médio Tarantini castiga SP Braga 13 jogos depois

Vila-condenses entraram mais acutilantes e levaram a discussão do jogo para o meio-campo bracarense.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:28

O Rio Ave venceu este domingo o Sp. Braga com um golo solitário de Tarantini. A equipa minhota voltou a perder ao fim de 13 jornadas.



Os vila-condenses entraram mais acutilantes e levaram a discussão do jogo para o meio-campo bracarense. Ainda assim, foi necessário esperar vinte minutos pela primeira oportunidade. Lionn falhou o remate e a bola sobrou para Guedes.



O avançado rematou cruzado mas valeu a defesa corajosa de Matheus. Perto do intervalo, Geraldes serviu para Tarantini, aos 43’, rematar para inaugurar o marcador.



Na segunda parte, a equipa de Abel Ferreira regressou com intenção de inverter o resultado. Os comandados de Miguel Cardoso, em vantagem, geriram a acutilância adversária e recorreram ao contra-ataque para criar perigo. Na sequência de um canto, Marcelo cabeceou à barra da baliza de Matheus. Dyego Sousa perdeu, aos 64’, o golo só com Cássio pela frente.



Até final, o marcador não se alterou e o Rio Ave venceu justamente.