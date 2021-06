Médio Tomás Händel renova com Vitória de Guimarães até 2026

O médio Tomás Händel renovou contrato com o Vitória de Guimarães até ao final da época 2025/26, tendo uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Ainda sem ter cumprido uma partida pela equipa principal, o médio, de 20 anos, natural de Guimarães, realizou toda a formação no clube vimaranense e tem jogado na equipa B desde a temporada 2019/20.

Depois de ter disputado oito jogos pelo conjunto que alinhava no Campeonato de Portugal na época 2019/20, Tomás Händel marcou três golos em 24 partidas na temporada passada, tendo contribuído para a subida do Vitória B à nova Liga 3, informaram ainda os minhotos no sítio oficial na Internet.