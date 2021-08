São muitas as dúvidas que pairam na cabeça de Sérgio Conceição para o arranque do campeonato, frente ao Belenenses SAD, no próximo domingo.Uribe e Grujic estão lesionados e ainda não é um dado adquirido que possam ser utilizados no jogo de estreia do FC Porto, pelo que dois dos nomes com mais possibilidades de fazer dupla com Sérgio Oliveira no meio-campo podem ficar arredados das escolhas.