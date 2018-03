Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meia maratona condiciona trânsito em Lisboa no fim de semana

Haverá transtornos na zona da Praça do Império, Avenida 24 de Julho, acessos à Ponte 25 de Abril e Cais do Sodré.

O trânsito na capital vai estar condicionado este fim de semana nas freguesias de Belém, Alcântara, Estrela, Misericórdia e Santa Maria Maior, devido à realização da meia maratona de Lisboa, informou esta sexta-feira a Câmara Municipal.



Numa nota enviada às redações, a autarquia dá conta que as diversas provas integradas na 28.ª edição desta prova vão provocar condicionamentos na "zona da Praça do Império, Avenida 24 de Julho, acessos à Ponte 25 de Abril e Cais do Sodré".



O município alerta que "dependendo das condições climatéricas, o percurso que inclui a Ponte 25 de Abril poderá ser alterado", o que já foi confirmado pela organização, mas, se isso acontecer, "atempadamente será dada nota".



O presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia, observou hoje que a organização da meia maratona de Lisboa tem um "plano b" caso as condições climatéricas impossibilitem a passagem pela Ponte 25 de Abril, mas assinalou que, para já, "esse cenário está afastado".



Quanto ao trânsito, a Câmara de Lisboa refere que o arruamento sul da Praça do Império, paralelo à Avenida da Índia, que foi encerrado às 1:00 de hoje, vai permanecer fechado até às 15:00 de domingo.



No sábado, haverá corte do trânsito na Avenida da Índia, a partir das 9:30, entre a Praça D. Manuel I e a Estação de Belém, ficando impedido o acesso da Avenida da Índia à Avenida Brasília pelo Viaduto de Pedrouços.



"No sentido inverso, a ligação da Avenida Brasília à Avenida da Índia será permitida de forma condicionada em direção a Algés e à CRIL, ou Avenida Dom Vasco da Gama", e "a zona da Praça do Império ficará igualmente condicionada, com desvio de trânsito pelos arruamentos adjacentes", indica o município.



Neste caso, o "desvio de trânsito será realizado para a Avenida Dom Vasco da Gama, estando permitida a circulação na Rua de Pedrouços até à Rua Dom Lourenço de Almeida", sendo que "os condicionamentos serão mantidos durante cerca de duas horas", é referido.



"A partir das 10:00, a Avenida Brasília ficará condicionada à circulação, assim como os acessos ao viaduto de Alcântara, viaduto da Avenida Infante Santo e Estação Fluvial de Belém, até à passagem da prova", pelo que "o acesso à Vela Latina, Torre de Belém e Padrão dos Descobrimentos será efetuado pelo lado do Viaduto de Pedrouços", acrescenta a nota.



O município elenca que, a partir das 16:00, continuam "os condicionamentos na zona da Estação Fluvial de Belém, com condicionamento parcial da Avenida Brasília", mas serão "garantidos os acessos à estação e ao estacionamento em caso de necessidade absoluta".



"A partir das 23:00, devido às provas de domingo, é encerrado o trânsito na Avenida da Índia, no troço compreendido entre o Viaduto Metálico de Alcântara e a Avenida da Torre de Belém", pelo que "o trânsito deverá circular pela Avenida Brasília", aponta a nota.



Já no domingo, os "acessos à Ponte 25 de Abril ficarão encerrados ao trânsito" a partir das 9:15, hora em que também "serão efetuados os condicionamentos das vias na zona do percurso da prova", sendo porém "garantida a circulação no Cais do Sodré", diz a Câmara.



Também a "Avenida Infante Dom Henrique ficará condicionada junto ao Campo das Cebolas, passando a circulação a processar-se pela Rua do Arsenal", e a "Avenida da Índia manter-se-á condicionada até às 17:00".