Meia Maratona de Lisboa não vai sair da Ponte 25 de Abril

Mau tempo leva organização a deslocar partida para o eixo Norte-Sul, em Sete Rios

A edição de 2018 da Meia Maratona de Lisboa, prevista para este domingo, não vai ter a habitual partida na Ponte 25 de Abril. O mau tempo obrigou a acionar o "plano B" e a corrida vai sair do Eixo-Norte Sul, na zona de Sete Rios.



A medida já tinha sido admitida como provável pela organização da prova, mas este sábado chegou a confirmação. O mau tempo que se tem sentido nos últimos dias, com muito vento e chuva, e que continuará a fazer-se sentir no domingo, levou a cancelar a habitual travessia do tabuleiro da Ponte 25 de Abril.