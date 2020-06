Meias-finais da Taça de Inglaterra sem surpresas

Depois do Manchester United, no sábado, Arsenal, Chelsea e City venceram este domingo os respetivos jogos e estão nas meias-finais da Taça de Inglaterra.









Os ‘citizens’ deslocaram-se a Newcastle e venceram sem dificuldades por 2-0. De Bruyne e Sterling marcaram para o City, que viu Bernardo Silva entrar no segundo tempo, enquanto João Cancelo não saiu do banco de suplentes.

O Arsenal foi o primeiro a entrar em ação ontem. No terreno do Sheffield United, a equipa londrina só conseguiu evitar que o jogo fosse para prolongamento em cima do minuto 90. O espanhol Dani Ceballos fez o 2-1 final.





Em Leicester e com o português Ricardo Pereira ainda a recuperar de lesão, o Chelsea foi mais feliz com um golo de Ross Barkley no segundo tempo. No sábado, o Manchester United tinha batido o Norwich (2-1, após prolongamento).





Entretanto, o sorteio das meias-finais, realizado também ontem, ditou os embates Manchester United-Chelsea e Arsenal-Manchester City.





Os jogos vão ter lugar no Estádio de Wembley, durante o fim de semana de 18 e 19 de julho.