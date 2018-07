Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Membro da Juve Leo agredido

Crime ocorreu após final de futsal, no Estádio da Luz, quarta-feira.

Por Sara G. Carrilho e Beatriz Assunção | 09:52

Um adepto do Sporting, ligado à claque da Juve Leo, foi agredido na última quarta-feira, em Alvalade, Lisboa. A agressão terá ocorrido à frente da família da vítima.



Os suspeitos da agressão serão elementos afetos à claque No Name Boys, do Benfica. A PSP está a investigar. Tudo aconteceu na quarta-feira à noite, depois da derrota do Benfica, no quarto jogo da final de Futsal, no Estádio da Luz.



Elementos ligados à claque dos encarnados, de carro, encontraram o adepto, que já conheciam. O homem, que estaria com a família, foi agredido e teve de ser transportado para o hospital, onde ficou internado. Fonte policial confirmou ao CM que o alerta só chegou às autoridades quando a vítima deu entrada no hospital.



Não houve detenções.