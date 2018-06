Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Membro da seleção iraniana hospitalizado durante jogo com Espanha

Equipa é comandada pelo português Carlos Queiroz.

23:39

Um membro da seleção iraniana de futebol, comandada pelo português Carlos Queiroz, foi hospitalizado esta quarta-feira durante a partida do grupo B do Mundial de futebol de 2018 frente à congénere de Espanha.



"Estamos inquietos porque um membro da nossa equipa sofreu problemas de saúde após a decisão do videoárbitro", afirmou o técnico português, sem identificar o membro da equipa.



Aos 63 minutos da partida, disputada esta quarta-feira em Kazan, Rússia, Saeid Ezatolahi colocou a bola na baliza espanhola, mas o golo acabaria por ser anulado por alegado fora de jogo, após o visionamento das imagens da jogada pelo videoárbitro.



Com três pontos no Grupo B, o Irão será o próximo adversário de Portugal, com o qual vai discutir a qualificação para os oitavos de final. O grupo é liderado por Portugal e Espanha, ambos com quatro pontos.