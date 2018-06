Membros demissionários do Conselho Diretivo do Sporting avançam com queixa-crime contra Bruno de Carvalho

Presidente dos leões chamou "ratos e cobardes" e "vendilhões do templo" a Jorge Sanches, Rita Matos e Luís Loureiro.

Os três membros demissionários do Conselho Diretivo do Sporting que escreveram esta terça-feira um artigo de opinião em- em que deixaram críticas à gestão de Bruno de Carvalho - vão colocar uma queixa-crime contra o presidente leonino.Em causa as acusações do líder verde e branco a Jorge Sanches, Luís Loureiro, Rita Matos, que foram apelidados de "ratos e cobardes" e "vendilhões do templo" na sequência do artigo publicado na edição desta terça-feira.Já foi dada a indicação aos advogados para proceder à queixa contra Bruno de Carvalho, de forma a que este trio seja ressarcido pelos danos causados pelas acusações do responsável máximo do Sporting.