Mendes oferece João Cancelo

Valência pede 40 milhões de euros, mas intervenção do agente pode facilitar o negócio.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:53

Jorge Mendes ofereceu ao FC Porto João Cancelo, lateral-direito do Valência que esteve emprestado ao Inter. É uma oportunidade de negócio para os dragões, que precisam de reforçar o setor, após as saídas de Dalot e Ricardo.



O emblema espanhol procura encaixar cerca de 40 milhões de euros para equilibrar as contas e diminuir a dívida, segundo avança a rádio Cadena COPE. Um montante elevado para os dragões, apesar de as vendas de Dalot e Ricardo terem rendido 44 milhões (22 por cada um).



No entanto, o Valência pode aceitar baixar o preço exigido, tendo em conta a intervenção de Jorge Mendes no negócio e também a urgência dos valencianos em vender jogadores.



A contratação de João Cancelo seria menos uma dor de cabeça para Sérgio Conceição, mas a Juventus e o Wolverhampton também estão atentos à situação do internacional português formado no Benfica.